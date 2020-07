Colpaccio Milan! I rossoneri schiantano la Lazio all'Olimpico e avvicinano lo Scudetto alla Juventus (Di sabato 4 luglio 2020) Il big match che chiude il sabato e che può essere uno spartiacque per la corsa Scudetto, Lazio-Milan. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, data la vittoria nel pomeriggio della Juventus nel derby della Mole, è obbligata a vincere per non avvicinare i bianconeri verso il loro nono titolo consecutivo. Davanti, però, c'è il Milan che, eccezion fatta per l'ultimo turno, si è dimostrata in ottima forma e che vuole restare in zona Europa. IBRA VS CORREA - Dopo l'infortunio che gli ha negato le... Leggi su 90min

Dopo la giornata di pausa di ieri, oggi è tempo di rituffarsi sulla Serie A con l'inizio della 30ª giornata, tutta in campo tra oggi e domenica. Ecco il quadro del weekend, con statistiche e il punto ...

Pedullà: “Milan, doppio ostacolo per Szoboszlai”

Tutti pazzi per Domink Szoboszlai. Il talento ungherese del Salisburgo è ufficialmente uno dei crack del calciomercato internazionale 2020. Un calciatore sulla bocca di tutti, per talento e per età an ...

