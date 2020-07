Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel mirino dei gossip: «Basta enfatizzare la differenza d’età. Love is love!» (Di sabato 4 luglio 2020) La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è la più seguita del 2020. Quasi degna di una soap opera i due ci hanno tenuto con il fiato sospeso dall’inizio del Grande Fratello. Lei era appena uscita dal matrimonio turbolento con il cantante Francesco Sarcina, ma dopo un lungo corteggiamento ha ceduto alle lusinghe di Paolo. Sfortunatamente la “luna di miele” è stata interrotta bruscamente dalla squalifica di Clizia dal reality. Una volta concluso il Grande Fratello i due hanno dovuto aspettare la fine delle restrizioni per potersi riabbracciare. Una storia che ha già superato tantissimi ostacoli che sta sbocciando più forte e passionale proprio in quest’estate. leggi anche l’articolo —> Diletta Leotta Instagram irresistibile, eccitante ‘smart working’: «Che ne sanno le ... Leggi su urbanpost

Clizia Incorvaia e Ciavarro junior: tenerezze in barca

"La coppia più bella dell'estate". Questo il titolo scelto dal settimanale Gente per rendere omaggio alla storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il magazine li ha paparazzati nel mare d ...

