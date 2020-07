Claudio Lippi furioso, retroscena sulla Rai: “Hanno agito alle mie spalle…” (Di sabato 4 luglio 2020) Claudio Lippi è molto arrabbiato con i vertici Rai: il motivo va ricercato nella decisione di Viale Mazzini circa la chiusura dello storico cooking show di Rai 1. La prova del cuoco, lo storico cooking show che da 20 anni va in onda su Rai Uno ha chiuso i battenti. Claudio Lippi è stato uno … L'articolo Claudio Lippi furioso, retroscena sulla Rai: “Hanno agito alle mie spalle…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

laGattaSakura : @funkyoulow Però anche un Claudio Lippi ci stava - HRomische : @theamazer Pensa se lo fa con Claudio Lippi... - paoloro82714785 : @kurmaon @claudio_2022 @VotersItalia Beh, ci ho vissuto oltre 11 anni, Lippi allenava con successo il Guangzhou..Ce… - scopanuvoli : @Rob_accia Infatti non ho dubbi, altro che Claudio Lippi - infoitcultura : Claudio Lippi, a proposito della chiusura de “La prova del cuoco” ,“ io non lo sapevo ma Elisa Isoardi…” -

Claudio Lippi è molto arrabbiato con i vertici Rai: il motivo va ricercato nella decisione di Viale Mazzini circa la chiusura dello storico cooking show di Rai 1. Claudio Lippi- Foto tv- Meteoweek La ...Sono giorni pieni di fermento anche per Claudio Lippi che avrebbe perso le staffe recentemente per via dalla chiusura del programma de La Prova del Cuoco, giunto alla chiusura dopo vent’anni dalla mes ...