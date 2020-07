Ciclismo – Morte Roberta Agosti: il messaggio di Cassani al marito Marco Velo è commovente (Di sabato 4 luglio 2020) Ancora un grave incidente che sconvolge il mondo del Ciclismo. Nelle ultime ore è morta Roberta Agosti, moglie di Marco Velo collaboratore azzurro del ct Davide Cassani. La donna è deceduta nel corso di un’uscita in bici, in seguito all’impatto con un camion. Ph. Instagram Roberta AgostiIl ct Cassani ha voluto rivolgere un dolce messaggio all’amico Marco Velo, spendendo parole di grande commozione: “Roberta aveva appena 51 anni ed era la compagna di vita di Marco Velo. Lo scorso fine settimana l’abbiamo trascorso insieme, tre fantastiche giornate all’insegna della bicicletta. Venerdì il Barbotto, sabato il Carpegna, domenica le colline romagnole di Longiano e Sogliano. Lei sempre sorridente, allegra, felice di stare insieme a noi, con la sua bicicletta, la nostra passione. E questa mattina la tragedia. Un gruppetto di amici, ... Leggi su sportfair

È morta a Brescia, travolta da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta durante un allenamento, Roberta Agosti, cinquant'anni, tesserata per il Team Millennium di Brescia. L'incidente questa ...È morta durante un allenamento la 50enne Roberta Agosti, ciclista tesserata per il Team Millennium di Brescia. La donna, come riferisce anche Tgcom24, era in sella alla sua bici, quando un camion l’ha ...