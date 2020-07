Ciavy, perché il concorrente di Temptation Island ha scelto questo nome d’arte? (Di sabato 4 luglio 2020) Tra le sei coppie che stanno animando la nuova edizione di Temptation Island vi è quella formata da Ciavy e Valeria. Si tratta, a dire il vero, di una delle coppie più discusse del reality che già sin dalle prime ore del viaggio nei sentimenti manifesta qualche difficoltà. Comunque, in molti si sono chiesti cosa significasse il nome Ciavy e se fosse il diminutivo di un altro nome. Ed allora ecco che pare interessante spiegare cosa significa il termine “Ciavy” e per quale motivo il ragazzo che, in realtà, si chiama Andrea lo ha scelto come un vero e proprio nome d’arte. Una scelta curiosa che, forse, chi vive a Roma avrà già compreso. Vediamo! Ciavy, il significato del nome d’arte Ciavy è un nome d’arte sicuramente simpatico che ha incuriosito molti dei telespettatori di Temptation Island. In tanti si ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Temptation Island: ecco qual è il vero nome di Ciavy e perché si fa chiamare così - infoitcultura : Temptation Island, Ciavy e Valeria: 'Perché lui è soprannominato così'. Roba molto imbarazzante - maiohosonno1 : RT @eliscrivecose: Ciavy perché? Sua madre era appassionata di Ciavarro e l’ha chiamata così? Oppure è il figlio illegittimo di uno spagnol… - maiohosonno1 : RT @ToniaPeluso: Le tentatrici si avvicinano a Ciavy a gruppi di tre perché sono inorridite dall’idea di andarci da sole e doversi far tocc… - Veronica_Elanor : Che schifo relazioni simili vi giuro un incubo non mi capaciterò mai del cosa spinga certe donne a scegliere simili… -