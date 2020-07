Ciarcia: “Torniamo a fare politica con il PD. Alto Calore? Nessun passo indietro” (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nessun passo indietro dopo l’accettazione dell’investitura da parte di AreaDem per la candidatura al consiglio Regionale. E’ chiaro il messaggio lanciato da Michelangelo Ciarcia che, in conferenza stampa, ha confermato di essere un punto di riferimento per l’ala franceschiniana. “Non abbiamo imposto nulla alle altre aree – sottolinea Ciarcia – La regola vale per tutti, chiaramente. Le autocandidature non sono accettate. La nostra è stata una candidatura di un’area che si è riunita ed ha deciso. Le decisioni spettano alle singole aree – continua – Non si possono assolutamente imporre le candidature. Sono qui per poter arricchire il partito”. “Non mi candido contro il partito – spiega Ciarcia – Mai farò questo, anzi preferisco restare a ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ciarcia “Torniamo