"Ci sono famiglie di mezzo". Belen tradita per la Marcuzzi? Lo sfogo di De Martino dice tutto (Di sabato 4 luglio 2020) Il gossip è impazzito dopo la notizia rilasciata da Dagospia sulla storia d'amore tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Secondo il sito di Roberto D'Agostino sarebbe la conduttrice Mediaset la donna con cui l'ex ballerino di Amici avrebbe tradito Belen Rodriguez. Una notizia che ha creato clamore, ma subito smentita dal diretto interessato. De Martino in una storia su Instagram si è sfogato: "Ho appena attaccato con Alessia e Paolo (il marito della Marcuzzi, ndr) che sono due miei grandi amici, ci sono delle famiglie con dei bambini, vi prego di non dare credito a queste fake news. Prometto che se mi fidanzo e mi innamoro vi faccio sapere. Al momento godetevi l'estate" tuona a chi sostiene che Belen abbia scoperto la scomoda relazione clandestina dell'ormai ex marito. Leggi su liberoquotidiano

FedericoDinca : Continua ad aumentare il numero di #bonusvacanze già erogati. Ad oggi sono oltre 256mila per un importo pari a 117m… - Quirinale : #Bergamo, #Mattarella: Oggi ci ritroviamo qui per ricordare. Per fare memoria dei tanti che non ci sono più. Del lu… - SusannaCeccardi : ?? Dobbiamo difendere il #MadeInItaly: la sinistra vuole la lotta di classe e fa guerra ai prodotti di lusso. Ci son… - TaniuzzaCalabra : RT @MilaSpicola: La didattica a distanza vede in svantaggio bambini e ragazzi del Mezzogiorno che vivono in famiglie con un basso livello d… - massimoreho : RT @LDO_CEO: Siamo una grande azienda che fa della #sostenibilità e dell’#innovazione la propria ragione di esistere. Sono convinto che ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : sono famiglie Francesco Totti, foto di famiglia con Ilary Blasi, Cristian e Chanel. I fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?» Il Messaggero Rieti, sindacati: “Aperto stato di agitazione dei lavoratori delle farmacie municipalizzate”

“Asm Spa è un patrimonio collettivo, no a vendita a privati. Ieri assemblea, a rischio la continuità occupazionale di decine di famiglie. I lavoratori non siano capri espiatori dell’attuale situazione ...

L’estate in città sarà più fresca con le serate in Golena d’Era

Durante la giornata l’area sarà a disposizione di anziani, famiglie ed eventi culturali. Dopo il tramonto ci saranno 300 posti a sedere. Opportunità di lavoro stagionale PONTEDERA. Tutti insieme i pro ...

“Asm Spa è un patrimonio collettivo, no a vendita a privati. Ieri assemblea, a rischio la continuità occupazionale di decine di famiglie. I lavoratori non siano capri espiatori dell’attuale situazione ...Durante la giornata l’area sarà a disposizione di anziani, famiglie ed eventi culturali. Dopo il tramonto ci saranno 300 posti a sedere. Opportunità di lavoro stagionale PONTEDERA. Tutti insieme i pro ...