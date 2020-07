Che cosa ci dovrebbe aver insegnato l’influenza Spagnola sulle fake news (Di sabato 4 luglio 2020) (foto: Apic/Getty Images)La pandemia del nuovo coronavirus è stata da subito confrontata con altre, tra cui soprattutto l’influenza Spagnola di un secolo fa. Questo è successo sia nel dibattito scientifico che in quello pubblico che lo circonda. I virus sono diversi, e le pandemie sono separate da un secolo di storia con tutti i suoi cambiamenti. Ma l’impatto e la scala della prima rende il confronto quasi inevitabile. Recentemente è stato il dottor Ranieri Guerra, dell’Organizzazione mondiale della sanità, a paragonare il comportamento di Covid-19 a quello della Spagnola in relazione a una temuta nuova ondata. Lo stesso paragone era stato avanzato più volte in questi mesi. Milano 1918, affissione comunale sull’influenza Spagnola (Fototeca Gilardi/Getty Images)Di sicuro l’influenza Spagnola ha molto da insegnare. Non solo ... Leggi su wired

ShooterHatesYou : Ve lo immaginate se la politica proponesse idee e visioni di futuro per il 2050 invece che andare avanti con bonus… - matteosalvinimi : ++ INSIEME PER L'ITALIA DEL LAVORO, INSIEME SI PUÒ! ++ Ecco che cosa potete fare questi sabato e domenica in 2.000… - MetaErmal : Lo so amici, ma marzo è troppo presto. Non posso permettermi di mettere tante persone in un palazzetto. Se dovesse… - erasmodapisa1 : @Frances40322984 @RadioSavana Però anche loro volevano fare i fichi pagare alberghi ristoranti e lasciare i propri… - Janausteniana : @fufo56 @Ubitennis I figli si amano più di ogni altra cosa al mondo ma da mamma penso che si debbano anche rimprove… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Che cosa è successo oggi? – Venerdì 3 luglio 2020 Radio Popolare Top Dieci ultima puntata su Rai1

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...

Hanna 2 su Amazon Prime Video: trama e cast della seconda stagione

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...