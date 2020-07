Charlie Kaufman: "Netflix non ha rovinato il cinema, gli studios sì" (Di sabato 4 luglio 2020) Charlie Kaufman ha voluto difendere pubblicamente Netflix sostenendo che il vero problema del cinema sono gli studios. Charlie Kaufman ha dichiarato che sostiene Netflix e considera invece gli studios i colpevoli della rovina del cinema. Il regista, intervistato dal Wall Street Journal ha infatti parlato della situazione del settore, spiegando perché non considera le piattaforme di streaming un problema concreto. Il 4 settembre verrà distribuito, proprio su Netflix, il film I'm Thinking of Ending Things, basato sul romanzo di Ian Reid, e Charlie Kaufman ha spiegato: "Stavo cercando qualcosa che qualcuno mi avrebbe lasciato dirigere ed è più facile ottenere la possibilità di girare un film se si basa su un libro, un fumetto o un lungometraggio ... Leggi su movieplayer

3cinematographe : Charlie Kaufman: 'Non è Netflix a rovinare il cinema ma gli Studios' - 3cinematographe : Annunciato nel 2018, finalmente abbiamo una data d'uscita per il film #Netflix di Kaufman I'm Thinking Of Ending Th… -

Ultime Notizie dalla rete : Charlie Kaufman Charlie Kaufman: “Non è Netflix a rovinare il cinema ma gli Studios” Cinematographe.it - FilmIsNow Charlie Kaufman: "Netflix non ha rovinato il cinema, gli studios sì"

Charlie Kaufman ha dichiarato che sostiene Netflix e considera invece gli studios i colpevoli della rovina del cinema. Il regista, intervistato dal Wall Street Journal ha infatti parlato della situazi ...

Charlie Kaufman: “Non è Netflix a rovinare il cinema ma gli Studios”

In attesa dell’uscita del suo nuovo film, I’m Thinking of Ending Things, Charlie Kaufman ha parlato dell’influenza di Netflix sull’industria del cinema Charlie Kaufman è l’ultimo cineasta a intervenir ...

Charlie Kaufman ha dichiarato che sostiene Netflix e considera invece gli studios i colpevoli della rovina del cinema. Il regista, intervistato dal Wall Street Journal ha infatti parlato della situazi ...In attesa dell’uscita del suo nuovo film, I’m Thinking of Ending Things, Charlie Kaufman ha parlato dell’influenza di Netflix sull’industria del cinema Charlie Kaufman è l’ultimo cineasta a intervenir ...