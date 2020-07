Charlie Kaufman difende Netflix: “gli studios hanno rovinato il cinema” (Di sabato 4 luglio 2020) Charlie Kaufman, famoso sceneggiatore statunitense, non si è tirato indietro e ha deciso di partecipare al dibattito che vede contrapporsi il cinema tradizionale e Netflix. Secondo lo sceneggiatore di Essere John Malkovich ed Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, non è stato Netflix a rovinare il cinema, bensì i film stessi e gli studios. Kaufman – citando anche l’insuccesso dei primi due film che ha diretto – sottolinea, durante l’intervista rilasciata al Wall Street Journal, che gli studios non cercano più di realizzare film, ma progetti ideati solo per avere successo. All'inizio della sua carriera, lo sceneggiatore cercava di sperimentare e creare sceneggiature originali era più semplice, ma la situazione è cambiata circa nel 2008. I filmaker, sempre secondo lo sceneggiatore che nel 2005 vinse un Premio Oscar, ... Leggi su optimagazine

