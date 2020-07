Centrodestra unito in piazza contro Conte e il “poltronavirus”: “Fateci votare. Vinceremo le regionali” (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug – Tajani, Meloni e Salvini sul palco di piazza del Popolo per dare una spallata all’esecutivo giallofucsia. Il Centrodestra ricompattato protesta contro le politiche del governo Conte nella prima vera manifestazione – dopo la “prova” del 2 giugno che aveva suscitato un vespaio di polemiche per la mancanza di distanziamento – dall’inizio dell’epidemia di coronavirus. La coalizione si è ritrovata stamattina alle dieci sotto lo slogan «Insieme per l’Italia del lavoro». Sul palco si sono avvicendati il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il segretario leghista Matteo Salvini. Tra un intervent e l’altro, le presentazioni di Maria Giovanna Maglie. Prima dell’inizio della manifestazione, la piazza appariva una ... Leggi su ilprimatonazionale

