Centrodestra torna in piazza contro il governo: 4mila sedie “per evitare polemiche”. Salvini: “Insieme per far ripartire il Paese” (Di sabato 4 luglio 2020) Circa 4mila sedie distanziate “per evitare polemiche” e fornitura di bandiere tricolori. Il Centrodestra torna in piazza, ancora a Roma, dove poco più di un mese fa Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia avevano organizzato una delle primissime manifestazioni politiche dopo la fine del lockdown, suscitando polemiche per la mancanza di mascherine e il distanziamento sociale non rispettato. Palco azzurro con la scritta “Insieme per l’Italia del lavoro”. “Un segnale di speranza e tanta voglia di ripartire”, commenta Matteo Salvini appena arrivato in piazza del Popolo, cercando anche di scacciare le ultime polemiche interne alla coalizione dicendo che di Berlusconi si fida “totalmente”. Parole raccolte dal vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che ricambia: “Dicono che siamo divisi, siamo tre partiti ... Leggi su ilfattoquotidiano

