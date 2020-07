Centrodestra, oggi 4 luglio la manifestazione contro il governo a piazza del Popolo | DIRETTA (Di sabato 4 luglio 2020) Centrodestra, oggi 4 luglio la manifestazione contro il governo a piazza del Popolo È in programma per oggi, sabato 4 luglio, una nuova manifestazione del Centrodestra contro il governo in piazza del Popolo, a Roma, dopo quella del 2 giugno. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia tornano insieme in piazza senza simboli di partito sotto lo slogan: “Insieme per l’Italia del lavoro“, per protestare contro l’operato dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. L’inizio della manifestazione è previsto alle 10. Sarà allestito un palco, verranno rispettate le regole di distanziamento e sarà garantita la diretta dell’iniziativa sui profili social. Di seguito gli aggiornamenti in diretta sulla manifestazione e le parole dei leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Meloni: “In piazza contro governo ... Leggi su tpi

