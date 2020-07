Centrodestra in piazza a Roma, decine di posti rimangono vuoti. E dopo il caos del 2 giugno Salvini invita a sedersi: “Evitiamo polemiche” (Di sabato 4 luglio 2020) Ha preso il via pochi minuti prima delle 11 la manifestazione del Centrodestra a Roma, che ha portato sul palco montato in piazza del Popolo Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. 4200 i posti previsti in sedie montate rispettando il distanziamento. “Sedetevi, così evitiamo inutili polemiche” ha detto Salvini al pubblico prima dell’inizio, facendo riferimento alla manifestazione del 2 giugno con caos e assembramenti. Nel momento in cui la giornalista Maria Giovanna Maglie ha dato l’avvio all’evento tante sedie sono rimaste vuote. Un’ora dopo, dopo gli interventi di Tajani e Meloni, sul palco è salito Salvini, segretario federale della Lega, ma la situazione in piazza non è cambiata. Alle tante bandiere tricolore si si sono contrapposte le tante sedie rimaste prive di manifestanti L'articolo Centrodestra in piazza a ... Leggi su ilfattoquotidiano

