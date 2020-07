Catania, senti Calaiò: “La Serie B per salvare il club. Giocatori dovranno dare tutto” (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo aver battuto la Virtus Francavilla, il Catania si accinge a sfidare la Ternana nei playoff promozione di Serie C. Partite importanti per il club etneo che non sta vivendo un buon momento dal punto di vista societario. L'eventuale promozione in Serie B potrebbe essere l'ancora di salvezza. Ne è convinto l'ex bomber Emanuele Calaiò che nel 2014/2015 a Catania visse una stagione da protagonista con 18 gol in 35 presenze proprio nel campionato cadetto. Parlando a TMW, l'ex Arciere oggi ritiratosi dal calcio giocato, ha parlato apertamente della società rossazzurra e del suo futuro.Calaiò: "La promozione per salvare il Catania"caption id="attachment 986417" align="alignnone" width="245" Calaiò (getty images)/caption"Prima di tutto sono molto contento per quello che il Catania ha dimostrato contro la Virtus Francavilla. Recuperare due ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Catania, senti Calaiò: 'La Serie B per salvare il club. Giocatori dovranno dare tutto' - - AntorisRispo : RT @matpedrini: 'Benvenuto Jeremy. Senti, siccome ti abbiamo fatto atterrare a Catania serve una foto in cui sembri a Reggio Calabria. Ecco… - DenverCartoons : RT @matpedrini: 'Benvenuto Jeremy. Senti, siccome ti abbiamo fatto atterrare a Catania serve una foto in cui sembri a Reggio Calabria. Ecco… - xndrsbileduct : RT @matpedrini: 'Benvenuto Jeremy. Senti, siccome ti abbiamo fatto atterrare a Catania serve una foto in cui sembri a Reggio Calabria. Ecco… - AttilaAzureRive : RT @matpedrini: 'Benvenuto Jeremy. Senti, siccome ti abbiamo fatto atterrare a Catania serve una foto in cui sembri a Reggio Calabria. Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania senti Catania, senti Calaiò: “La Serie B per salvare il club. Giocatori dovranno dare tutto” ItaSportPress Salvini “voto a settembre, Conte danno per il Paese”/ “Berlusconi? Noi mai col Pd”

Matteo Salvini a 360° su Governo, Cina e Mes: “io mai col Pd e neanche Berlusconi vuole Governo con chi è contro proprietà privata. Serve voto a settembre” Alla vigilia della manifestazione del Centro ...

Comunicato SIGI: 'Bando rappresenta certezza e punto fermo'

Dopo la pubblicazione del bando e la conseguente apertura dell’asta competitiva, la Sigi esprime la propria soddisfazione. Il bando, infatti, rappresenta una certezza e un punto fermo in questa compli ...

Matteo Salvini a 360° su Governo, Cina e Mes: “io mai col Pd e neanche Berlusconi vuole Governo con chi è contro proprietà privata. Serve voto a settembre” Alla vigilia della manifestazione del Centro ...Dopo la pubblicazione del bando e la conseguente apertura dell’asta competitiva, la Sigi esprime la propria soddisfazione. Il bando, infatti, rappresenta una certezza e un punto fermo in questa compli ...