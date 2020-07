Catania, raccolti fondi tifosi per la squadra sfiora i 10 mila euro. I ringraziamenti di Lucarelli (Di sabato 4 luglio 2020) Grande e nobile gesto del popolo rossazzurro che ha donato i propri risparmi per la squadra che deve ancora ricevere gli emolumenti di gennaio e febbraio. Gli ultrà della curva Nord hanno fatto sapere tramite la pagina facebook La Domenica allo stadio di aver raccolto e consegnato quasi 10 mila euro. Questo il post pubblicato e dopo i ringraziamenti del tecnico Cristiano Lucarelli: Pochi minuti fa l’intera somma raccolta (che ricordiamo essere di 9260 euro, per 1852 biglietti venduti) insieme alle matrici dei biglietti, è stata consegnata a Torre del Grifo. Si conclude così, nella massima trasparenza possibile, una due giorni che resterà a lungo nei nostri ricordi. Una di quelle per cui sarà bello dire “io c’ero”. Ci è dispiaciuto non aver potuto attivare gli strumenti che avrebbero consentito ai tantissimi ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Catania, raccolti fondi tifosi per la squadra sfiora i 10 mila euro. I ringraziamenti di Lucarelli -… - SicraPress : Catania, gesto d’amore da parte dei tifosi: raccolti 10 mila euro in due giorni – Sicra Press - Euristic3000 : @MariaSikula Era felice avrà avuto vent'anni Capelli raccolti in un foulard di seta Ed una espressione svanita Niti… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania raccolti Catania, raccolti fondi tifosi per la squadra sfiora i 10 mila euro. I ringraziamenti di Lucarelli ItaSportPress A Gela s’insedia “Italia in Comune”. Presidente è Fabio Carfì.

Si insedia nell’ex provincia di Caltanissetta il partito “Italia in Comune” e lo sviluppo politico del partito di Pizzarotti parte proprio dalla Città del Golfo, la Città con la maggiore complessità d ...

Csp, la Fiadel chiede le dimissioni della consigliera Sanfelice di Bagnoli: “Si comporta come un direttore generale ed è del Pd”

“L’igiene urbana, è oramai nel caos organizzativo più assoluto. Errata rideterminazione delle zone di raccolta con i rifiuti in mezzo alla strada presenza orari di presenza dei preposti non in coerenz ...

Si insedia nell’ex provincia di Caltanissetta il partito “Italia in Comune” e lo sviluppo politico del partito di Pizzarotti parte proprio dalla Città del Golfo, la Città con la maggiore complessità d ...“L’igiene urbana, è oramai nel caos organizzativo più assoluto. Errata rideterminazione delle zone di raccolta con i rifiuti in mezzo alla strada presenza orari di presenza dei preposti non in coerenz ...