Campus Peroni inaugura la stagione di raccolta dell'orzo (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. - (Adnkronos) - Campus Peroni non si ferma e dopo i mesi di lockdown, in cui le attività sono andate avanti in modalità digitale, inaugura la stagione di raccolta dell'orzo. Un appuntamento per tutti i protagonisti della filiera Birra Peroni, che si è svolto presso la Società Agricola Pallavicini Mori a Roma, alla presenza di rappresentanti istituzionali, delle associazioni di categoria, agricoltori della filiera, enti di ricerca ed universitari. “Campus Peroni -ha detto Federico Sannella, direttore relazioni esterne di Birra Peroni- rappresenta un modello virtuoso e il punto di collegamento tra il mondo della filiera, della trasformazione, della formazione e della ricerca. L'obiettivo del progetto è infatti quello di promuovere e sostenere la cultura della qualità e della sostenibilità in ambito agricolo e cerealicolo. ... Leggi su liberoquotidiano

fisco24_info : Campus Peroni inaugura la stagione di raccolta dell’orzo : - TV7Benevento : Campus Peroni inaugura la stagione di raccolta dell’orzo... - NotizieMolise : Agricoltura, Tartaglione e Spena al Campus Peroni: “Filiera birra è grande opportunità” - campobassolive : #Agricoltura, Tartaglione e Spena al Campus Peroni: “Filiera birra è grande opportunità” - Quot_Molise : Agricoltura, Tartaglione e Spena al Campus Peroni: 'Filiera birra è grande opportunità' | -