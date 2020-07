Cambiasso si dà al padel: esordio con vittoria contro il Pordenone (Di sabato 4 luglio 2020) Esteban Cambiasso, uno degli uomini protagonisti del Triplete dell’Inter , si è dato al padel. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha voluto cimentarsi in un nuovo sport, iscrivendosi al campionato di padel di Serie C assieme all’amico Luis Ovando nella squadra milanese del Quanta Club, e ha già ottenuto risultati sorprendenti. Alla sua prima esperienza è riuscito subito ad centrare la vittoria contro il Pordenone con un secco 3-0. Risultato che permette al Quanta Club di avvicinarsi all’obiettivo della qualificazione ai playoff. Leggi su sportface

Esteban Cambiasso si è iscritto al campionato di padel in Serie C: prima gara e subito vittoria per l'ex centrocampista dell'Inter. A calcio era un fenomeno, superbo centrocampista che in Italia ha fa ...

