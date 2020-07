Calciomercato – Sempre viva l’ipotesi Giroud: da non escludere un nuovo tentativo. Gradimento Conte (Di sabato 4 luglio 2020) Olivier Giroud Sempre nel mirino dell’Inter In vista della prossima sessione di Calciomercato l’Inter potrebbe provare un nuovo assalto a Olivier Giroud. L’attaccante francese ha Sempre il gradimento di Conte e un suo probabile arrivo a Milano è da tenere Sempre in considerazione. “Qualora dovesse partire Lautaro, il preferito di Conte sarebbe Edin Dzeko. Un obiettivo primario per l’allenatore già un’estate fa (quando lo voleva affiancare a Lukaku). Nel caso in cui la trattativa con il Barcellona restasse invece arenata, sarebbe difficile pensare che l’Inter faccia un investimento tanto importante sul centravanti bosniaco della Roma. Piuttosto i nerazzurri potrebbero virare ancora su Olivier Giroud. Un file che l’Inter non ha mai archiviato, nemmeno dopo che il Chelsea ha fatto valere ... Leggi su intermagazine

AppTcf : ??#Calciomercato Esclusiva TCF - Eleonora Goldoni sempre più verso il Napoli - giggioneggio : #Calciomercato #DonBalon - Nuovo colpo estero per l' #Inter. #Conte ha raggiunto telefonicamente #Vidal. Cileno sem… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? DALL’URUGUAY | #Cavani e la #Roma sarebbero sempre più vicini ?? Tutti i dettagli ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerca… - fcin1908it : Mercato, cambia tutto per Zaniolo? 'E' sempre più incombente un grosso rischio' - - OutsiderCM : Trova sempre più riscontri la nostra pista che vuole la @juventusfc vicina all'acquisto di #Pinamonti OUTSIDE SEMP… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sempre Lo juventino Kulusevski per il colpo di grazia alla Fiorentina. Nainggolan e Tonali, futuro insieme all'Inter? Calciomercato.com Commisso: "De Rossi tecnico della Fiorentina è una fake news"

"Leggo ogni giorno sui media un nuovo mister o nuovi giocatori in arrivo alla Fiorentina. Fino all'altro ieri tutti davano per gia' fatta la scelta su un nuovo allenatore, ieri sera invece e' stato pr ...

Juventus, Bernardeschi: futuro tra Sarri e calciomercato

Bernardeschi si è ripreso la Juventus, ma non sono più ammessi passi falsi. Sarri punta molto sul proprio talento, riportato nel suo ruolo naturale e aiutato dall'atteggiamento tattico della squadra.

