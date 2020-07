Calciomercato Napoli, Niccolò Ceccarini sottolinea: “Con il Lille si potrebbe fare anche l’operazione Gabriel, ma solo se partirà Kalidou Koulibaly” (Di domenica 5 luglio 2020) Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato anche del Napoli nel suo ultimo editoriale su Tuttomercatoweb.com. “Il Napoli ha ormai deciso: Osimhen sarà il nuovo attaccante che sostituirà Milik. Il breve blitz del nigeriano in città non ha fatto altro che rafforzare la convinzione dei giorni scorsi. Il presidente De Laurentiis e Giuntoli, con l’ok anche di Gattuso, sono già al lavoro e adesso puntano a chiudere l’operazione, anche se il mercato aprirà ufficialmente il 1 settembre. Con Osimhen non ci saranno difficoltà, il problema principale è accontentare il Lille che lo valuta sui 50 milioni di Euro”. “Il Napoli sta trattando per trovare un punto di intesa. Non è completamente da escludere Ounas come contropartita. Insomma ormai la strada è segnata e se non ci saranno colpi di ... Leggi su calciomercato.napoli

