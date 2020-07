Calciomercato, le notizie di oggi – Valzer di attaccanti, i nomi per il Bologna, panchine Fiorentina e Roma (Di domenica 5 luglio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è già entrato nel vivo, le dirigenze si muovono per costruire le squadre per la prossima stagione, in particolar modo le big. Alcuni club hanno piazzato già alcuni colpi, come Juventus e Inter, vicino all’innesto anche il Napoli mentre è un po’ più indietro il Milan. Si preannuncia un Valzer di attaccanti, ecco tutto nel dettaglio. JUVENTUS – Il club bianconero sta valutando con molta attenzione il futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita è tornato in forma, ma al termine della stagione potrebbe comunque lasciare l’Italia. La dirigenza della Vecchia Signora si è messa alla ricerca di un sostituto ed il nome in pole è quello di Milik del Napoli. La concorrenza per il polacco non manca, l’alternativa porta ad un altro grande nome: Edin Dzeko. ... Leggi su calcioweb.eu

Guaio Milan, Calhanoglu infortunato: problema al polpaccio contro la Lazio

Una serata agrodolce per Hakan Calhanoglu, che prima va a segno sul campo della Lazio e poi è costretto a uscire dal campo prima dell'intervallo a causa di un problema al polpaccio. Si tratta del seco ...

