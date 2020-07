Calciomercato Fiorentina – De Rossi manca l’ufficialità. Tutti i dettagli (Di sabato 4 luglio 2020) Calciomercato Fiorentina – Nei giorni scorsi si era parlato del futuro della panchina della Fiorentina, uno dei nomi più frequenti era quella di Luciano Spalletti, e nella giornata di ieri sembrava essere sempre più vicino ai viola. Poi qualcosa è cambiato, ed nelle ore serali di ieri Commisso ha deciso che il futuro allenatore della Fiorentina sarà Daniele De Rossi, ex calciatore e capitano della Roma. I motivi di questo improvviso cambio di rotta sono al momento sconosciuti, e per l’arrivo di Spalletti era veramente tutto fatto mancavano pochi dettagli, poi il presidente ha deciso di cambiare idea, e di puntare su un’allenatore giovane, e con delle idee innovative. Calciomercato Fiorentina – De Rossi ad un passo L’ex giallorosso ha da subito sposato il progetto di Commisso, sostenendo che fosse di lunga veduta, ma ... Leggi su giornal

FabrizioRomano : Daniele De Rossi nel mirino della #Fiorentina come nuovo allenatore per la prossima stagione: la bomba di @DiMarzio… - DiMarzio : #Fiorentina-#DeRossi, una panchina per il futuro: i retroscena della trattativa - SkySport : Tutti i dettagli e i retroscena A 'Sky Calcio Show-L'Originale' Alle 23:30 su Sky Sport 24 - infoitsport : “Ti risulta Spalletti alla Fiorentina? E l’esperto di calciomercato fredda gli animi: “No” - nay_18thbrown : RT @FabrizioRomano: Daniele De Rossi nel mirino della #Fiorentina come nuovo allenatore per la prossima stagione: la bomba di @DiMarzio ?? @… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Lo juventino Kulusevski per il colpo di grazia alla Fiorentina. Nainggolan e Tonali, futuro insieme all'Inter? Calciomercato.com Juventus Torino streaming e tv: dove vedere il derby in diretta

JUVENTUS TORINO STREAMING TV – Oggi, sabato 4 luglio 2020, alle ore 17,15 Juventus e Torino scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino (senza tifosi, vista l’emergenza Coronavirus) per la 30esima ...

De Rossi-Fiorentina, per diventare allenatore serve una deroga speciale della Figc

La Fiorentina ha scelto Daniele De Rossi come allenatore del futuro. La volontà del club viola è quella di puntare sull'ex perno della Roma sulla propria panchina, per un progetto ambizioso e intrigan ...

JUVENTUS TORINO STREAMING TV – Oggi, sabato 4 luglio 2020, alle ore 17,15 Juventus e Torino scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino (senza tifosi, vista l’emergenza Coronavirus) per la 30esima ...La Fiorentina ha scelto Daniele De Rossi come allenatore del futuro. La volontà del club viola è quella di puntare sull'ex perno della Roma sulla propria panchina, per un progetto ambizioso e intrigan ...