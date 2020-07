Calciomercato Bologna, le richieste di Mihajlovic: i nomi per il salto di qualità [FOTO] (Di sabato 4 luglio 2020) Calciomercato Bologna – La stagione del Bologna è stata sicuramente positiva, il tecnico Sinisa Mihajlovic è riuscito a tirare fuori il meglio dalla squadra, adesso l’obiettivo è effettuare il definitivo salto di qualità per la prossima stagione. Per questo motivo si sta lavorando sul fronte Calciomercato, ecco tutto nel dettaglio. PORTIERE E DIFESA – Nonostante qualche leggero passaggio a vuoto, Skorupski ha dimostrato di essere un ottimo estremo difensore e con buoni margini di miglioramento. Può essere confermato. Sulla destra Tomiyasu ha fatto bene, serve qualcosa a sinistra e come centrale. Il pupillo in entrata è De Silvestri. IL CENTROCAMPO – Nel complesso il rendimento è stato buono. Soriano è una certezza, Medel ha convinto, positivo anche l’impatto di Schouten e Svanberg. ... Leggi su calcioweb.eu

