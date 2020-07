Calciomercato Bayern Monaco, Alcantara: trovato l’accordo con il Liverpool (Di sabato 4 luglio 2020) Secondo quanto riportato dalla Bild, il centrocampista Thiago Alcantara avrebbe già raggiunto un accordo con il Liverpool Dopo il mancato rinnovo con la sua attuale squadra, il centrocampista del Bayern Monaco, Thiago Alcantara, avrebbe trovato un accordo della durata indefinita con il Liverpool. La squadra inglese sarebbe intenzionata a sborsare ben 30 milioni di euro per acquistare lo spagnolo già nella prossima sessione di mercato. La società tedesca vorrebbe però aggiungere altri 5 milioni alla cifra proposta dal Liverpool per un totale di 35 milioni. Probabile che l’accordo si trovi pur di non perdere il giocatore a parametro zero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Calciomercato Bayern Monaco, Alcantara: trovato l'accordo con il Liverpool

Dopo il mancato rinnovo con la sua attuale squadra, il centrocampista del Bayern Monaco, Thiago Alcantara, avrebbe trovato un accordo della durata indefinita con il Liverpool. La squadra inglese sareb ...

Calciomercato Juventus, asse caldo con Guardiola | Altro scambio all’orizzonte

La Juventus è già molto attiva sul calciomercato: oltre all’affare col Barcellona, i bianconeri hanno chiuso anche altre operazioni, da cui ne potrebbero nascere altre La Juventus ha mosso il primo gr ...

