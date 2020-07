Cagliari, Zenga: “La forza dell’Atalanta è la mentalità” (Di sabato 4 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro l’Atalanta: “La forza dell’Atalanta sta proprio nella mentalità: cercano sempre di migliorarsi, fatto un record cercano di farne un altro. Gasperini li allena da anni, io il Cagliari solo da 18 maggio e ci sono differenze sostanziali, ma ogni gara è un’opportunità. Gasp è da Panchina d’Oro: il suo percorso è stato straordinario, perché dopo non aver vinto in una big come l’Inter è riuscito a reinventarsi e fare molto bene”. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo domani, Zenga ha aggiunto: “Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, citando per esempio un Mattiello che ha fatto 3 partite da 90′ e non so da quando non le faceva, da ... Leggi su sportface

