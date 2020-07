Cagliari-Atalanta (5 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 5 luglio 2020) L’1-1 di mercoledì al Dall’Ara non è servito molto al Cagliari, che si è confermato al centro esatto della classifica al decimo posto solitario ma ha mancato il colpo che serviva per continuare a sognare l’Europa League. Compito particolarmente impegnativo per la squadra di Zenga che alla Sardegna Arena ospita l’Atalanta, attualmente la più in … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

