Burnley-Sheffield United (domenica, ore 13:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo aver battuto il Crystal Palace, Sean Dyche e il suoi proveranno a replicare contro lo Sheffield United di Chris Wilder in una sfida dal sapore europeo. Le Blades hanno ritrovato la vittoria, e alla grande, contro il Tottenham e sono quindi pronte a dare battaglia. In classifica lo Sheffield ha due punti in più … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Vittorie per Leicester e Manchester United con i Red Devils che sorpassano momentaneamente il Chelsea al quarto posto. In Premier League spiccano Wolves-Arsenal e Tottenham-Everton con quattro squadre ...

Europa League, da consolazione a super-occasione: Napoli davanti a tutti, focus su possibili qualificate

Ieri sono state spazzate vie le residue speranze Champions. Pur avendo presente l'enorme differenza per ricavi e blasone nel disputare la competizione più importante per club, partecipare alla prossim ...

