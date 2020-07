Buon compleanno Magalli, Furino, Zola, Crespo, Gilardino… (Di domenica 5 luglio 2020) Buon compleanno Magalli, Furino, Zola, Crespo, Gilardino… …Geronimo Meynier, Lucio Allocca,Riccardo Garosci, Mitì Vigliero Lami, Angelo Binaghi, Francesca Galli, Roberto Parodi, Silvia Ziche, Milo Infante, Mara Mucci, Francesco Grifoni, Chiara Bazzoni, Francesco Cigardi, Luca Palazzi, Michele Pirro, Carlotta Giovannini, Federico Tisbi, Costanza Ferro… Oggi 5 luglio compiono gli anni: Mirko Costa, ex calciatore; Mario Fratti, drammaturgo; Mario Trufelli, giornalista, scrittore, poeta; Anna Neri, ex cestista; Vittorio Parisi, politico; Paolo Amorini, ex canottiere; Antonio Franchi, politico; Amedeo d’Addario, politico; Riccardo Grassetti, direttore fotografia; Geronimo Meynier, attore; Raffaele Squitieri, magistrato; Alberto Bottari de Castello, arcivescovo; Enzo Vicario, ... Leggi su romadailynews

WeCinema : Buon compleanno Lollo! Classe 1927, compie oggi gli anni #GinaLollobrigida, tra le attrici italiane più note al mon… - juventusfc : Oggi il nostro Presidente Onorario, Giampiero Boniperti, spegne 92 candeline! ?? - PescaraCalcio : 8??4?? anni fa nasceva il Pescara Calcio. Buon compleanno Delfino ????? Happy Birthday, Pescara ?? - AlwaysYouL28 : @goldenlvu Un buon non compleanno A ME A TE A ME A TE?????? - NazliPetrin1988 : Buon compleanno DONULAY ?????????? la nostra bellissima favola immensa... -