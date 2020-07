Botswana, il mistero degli elefanti morti. Cosa è successo? (Di sabato 4 luglio 2020) Sono almeno 350 gli elefanti trovati morti negli ultimi mesi nel Nord del Botswana, nella regione del delta dell’Okavango. i dati sono dell’organizzazione non governativa Elephans without borders, Elefanti senza frontiere, e sono confermati in parte confernati dal direttore dei parchi nazionali del paese, Cyril Taolo. Di cosa siano morti questi elefanti e perché ci siano state tante morti in un periodo così breve di tempo, sono domande a cui non è stata ancora data una risposta. Le ipotesi sono le più varie. Leggi su vanityfair

