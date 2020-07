**Bossi: Bianchi (Lega), ‘condizioni non sono gravi, speriamo si rimetta presto’** (Di sabato 4 luglio 2020) Milano, 4 lug. (Adnkronos) – Le condizioni di Umberto Bossi “non sono gravi, non so esattamente cosa abbia ma so che è ricoverato da circa 36 ore. Tutti quanti speriamo che possa rimettersi presto e ci auguriamo che possa superare questo malanno”. Lo dice all’Adnkronos Matteo Bianchi, deputato e segretario della Lega di Varese. L'articolo **Bossi: Bianchi (Lega), ‘condizioni non sono gravi, speriamo si rimetta presto’** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

