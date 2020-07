Bolsonaro ha annacquato una legge che rendeva obbligatorio l’uso delle mascherine in Brasile (Di sabato 4 luglio 2020) In Brasile è stata approvata una legge che introduce a livello nazionale l’obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi pubblici, per limitare il contagio da coronavirus. L’obbligo era già attivo in diversi stati del paese e da diverse settimane si Leggi su ilpost

