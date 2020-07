Bollettino del 4 luglio: 21 morti (totale 34.854), 14.621 positivi, 191.944 guariti (Di sabato 4 luglio 2020) I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Per il quinto giorno consecutivo aumentano i nuovi casi Leggi su firenzepost

