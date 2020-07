Bollettino coronavirus Veneto, dati 4 luglio/ +2 infetti, vittime ferme a 2.023 (Di sabato 4 luglio 2020) Bollettino coronavirus Veneto, anche oggi, sabato 4 luglio, verranno aggiornati i numeri dell'epidemia nella regione: tutti i dati Leggi su ilsussidiario

Corriere : In Italia 15 morti nelle ultime 24 ore e meno di 80 casi in terapia in tensiva Il bollettino del 3 luglio - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 3 luglio. Contagi ancora su: 223 casi. Cala il numero dei morti:… - LaStampa : Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati n… - StefaniaFalone : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. Risalgono i contagi. LIVE - SkyTG24 : Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. Risalgono i contagi. LIVE -