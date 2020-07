Blitz contro rete di pedofili italiani: arresti in 15 regioni (Di sabato 4 luglio 2020) Blitz della Polizia postale contro una estesa rete di pedofili italiani: 50 le perquisizioni e 50 gli arresti eseguiti oggi in 15 regioni per le accuse di detenzione, diffusione e anche produzione di materiale pedopornografico che veniva scambiato tramite una nota piattaforma di messaggistica istantanea.Nei file sequestrati, contenenti immagini e video di abusi su minori, in alcuni casi comparivano anche neonati e pratiche di sadismo.La polizia postale spiega che "la capillare attività di indagine, fatta anche attraverso veri e propri pedinamenti virtuali, ha consentito di dare una identità certa ai nickname utilizzati in rete dai pedofili, portandoli allo scoperto e fuori dall'anonimato della rete".L’operazione, definita come la più grande e complessa degli ultimi anni, è stata coordinata dalla procura di Torino e ha chiuso il cerchio di un'inchiesta ... Leggi su blogo

antoniomichel25 : RT @IlPrimatoN: 50 decreti di perquisizione, arresti in 15 regioni italiane. Le accuse sono di detenzione, diffusione e, in alcuni casi, pr… - 97Francesco16 : RT @IlPrimatoN: 50 decreti di perquisizione, arresti in 15 regioni italiane. Le accuse sono di detenzione, diffusione e, in alcuni casi, pr… - Aleslt : RT @francescatotolo: Un maxiblitz all’alba ha portato alla scoperta di una rete di #pedofili che operava in tutta Italia scambiandosi mater… - italexit88 : RT @mariobortoluss1: Orrore pedofilia, maxi blitz contro rete di orchi: tra le vittime anche neonati. Perquisizioni e arresti in 15 Regioni… - Z3r0Rules : RT @mariobortoluss1: Orrore pedofilia, maxi blitz contro rete di orchi: tra le vittime anche neonati. Perquisizioni e arresti in 15 Regioni… -