Blitz contro la pedopornografia online, arresti in 15 regioni (Di sabato 4 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sgominata dalla polizia postale una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico. Oltre 200 investigatori del Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online e del Compartimento polizia postale e delle Comunicazioni di Torino stanno conducendo “la più grande e complessa operazione di polizia degli ultimi anni, volta al contrasto della pedopornografia online”, con il coordinamento della Procura di Torino.Nell'operazione “50 community” effettuati arresti in 15 regioni italiane, per detenzione, diffusione ed in alcuni casi, di produzione di materiale pedopornografico. Eseguite 50 perquisizioni. L'indagine, fatta anche attraverso veri e propri pedinamenti virtuali, ha consentito di dare una identità certa ai nickname utilizzati in rete dai pedofili, ... Leggi su liberoquotidiano

Blitz anti pedopornografia, arresti in 15 regioni

