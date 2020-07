Biden avanti nei sondaggi, Trump spera nell’economia. I dubbi sulla rielezione del tycoon (Di sabato 4 luglio 2020) “Se si tratta di un referendum su Donald Trump, Joe Biden può sorridere”. Così Colin Reed, noto stratega politico repubblicano, mentre commentava le prossime elezioni presidenziali americane in una recente intervista concessa alla Fox News. Reed sottolineava l'operato di Trump negli ultimi mesi che è anche riflesso nei sondaggi a picchiata e i dubbi sulla rielezione dell'attuale inquilino della Casa Bianca. Fino a pochi mesi fa l'economia continuava ad andare bene e Trump si era impossessato di tutto il credito nonostante il fatto che si trattasse solo di una situazione cominciata con la presidenza di Barack Obama, il suo predecessore. Trump, però, ha un grande talento a accaparrarsi dei frutti degli alberi piantati da altri. La maggioranza degli americani lo aveva accettato e nonostante i danni recati all'economia da Trump con i suoi dazi a Paesi ... Leggi su ilfogliettone

