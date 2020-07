Bianca Guaccero, lacrime e voce rotta: cosa è successo nell’ultima puntata di Detto Fatto (Di sabato 4 luglio 2020) Bianca Guaccero con la voce rotta e in lacrime. La conduttrice, in occasione dell’ultimo appuntamento della stagione di Detto Fatto, ha ricevuto una splendida sorpresa ma poi non è riuscita a trattenere la commozione. Jonathan Kashanian ha infatti inserito il nome di Bianca ai vertici della sua Superclassifica, lanciando un lungo filmato con cui ha ripercorso i momenti più belli vissuti a Detto Fatto accanto alla sua collega. Il filmato ha emozionato molto la padrona di casa tanto che per qualche istante non è riuscita a prendere la parola, lasciando che il pubblico la sostenesse con un applauso più che caloroso. Poi si è ripresa e, rivolgendosi ai telespettatori, ha deciso di ringraziare tutti per questa esperienza incredibile: “Vorrei dirvi tante cose, però mi limito a ringraziarvi perché questo è stato un anno un ... Leggi su caffeinamagazine

