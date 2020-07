Besciamella velocissima, ma al microonde: ecco come fare! (Di sabato 4 luglio 2020) Se siete alla ricerca di una ricetta velocissima per realizzare una Besciamella perfetta, provate questa versione al microonde! La Besciamella è una salsa di origine francesi, gustosa e cremosa, davvero semplice da preparare, ma capace di conferire un sapore unico ai piatti a cui si accompagna: ideale per guarnire i primi, sopratutto le lasagne al forno, o i secondi, come il pollo! E perché no, per dare un tocco di sapore in più ad un piatto fresco di verdure e ai gratinati? Irresistibile per qualsiasi palato! In soli 5 minuti,con l’aiuto del vostro amato microonde, otterrete una salsa perfetta, da far invidia a chiunque! Vi basteranno pochissimi ingredienti che, sicuramente, avrete nella vostra cucina! Niente di più facile e delizioso! Potete conservarla in frigorifero, all’interno di un barattolo a chiusura ermetica, per massimo due giorni! Si ... Leggi su pianetadonne.blog

