Bergamo e Brescia saranno le Capitali della Cultura 2023 (Di sabato 4 luglio 2020) Bergamo e Brescia saranno le Capitali della Cultura 2023: il sì della Camera Avremo due Capitali della Cultura in Italia nel 2023: Bergamo e Brescia. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio del 3 luglio. I sindaci delle due città, Gori e Del Bono, avevano lanciato l’idea di concorrere insieme per il titolo di Capitale della Cultura e il loro desiderio è stato quasi del tutto esaudito, perché è arrivato il sì della Camera. Giorgio Gori aveva spiegato: “Abbiamo accolto la proposta di Brescia in mezzo secondo e condividiamo l’idea che la Cultura possa diventare la leva della rinascita delle nostre città con una forte valenza simbolica per il Paese”. L’ok è arrivato tramite Facebook, con un post del viceministro dell’economia e delle finanze Antonio Misani: “Grazie ad un ... Leggi su tpi

giorgio_gori : Via libera della Commissione Bilancio della Camera a #Bergamo e #Brescia Capitali italiane della cultura 2023. La s… - M5S_Camera : Il tessuto economico e sociale del Paese va ricostruito attorno al suo patrimonio culturale. Ascoltando i territor… - Corriere : Bergamo e Brescia capitali della Cultura Ok dalla commissione della Camera - GiudiciCristina : RT @giorgio_gori: Via libera della Commissione Bilancio della Camera a #Bergamo e #Brescia Capitali italiane della cultura 2023. La scelta… - plebani_clelia : RT @pdbergamo: #Bergamo e #Brescia Capitali della Cultura 2023. É fatta, c’è il sì della Camera. -