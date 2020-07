Bergamo e Brescia Capitali italiane della Cultura 2023 grazie al Movimento 5 Stelle (Di sabato 4 luglio 2020) Bergamo e Brescia ripartono dalla Cultura per incentivare il turismo e, soprattutto, per ricostruire una coscienza collettiva messa a durissima prova dal Covid. grazie a un emendamento al decreto rilancio proposto dal portavoce bergamasco Devis Dori, le due città divenute simbolo dell’emergenza sanitaria, avranno l’opportunità di trasformarsi nelle due “Capitali italiane della Cultura” per il 2023. Un’occasione di rinascita alla quale hanno dato il primo impulso i due rispettivi sindaci è che ora, con l’intervento del Movimento 5 Stelle, è subito pronta per essere colta. Con il nostro emendamento, infatti, i due capoluoghi potranno ottenere il titolo di “Capitali” sulla base della loro proposta Culturale. Negli ultimi mesi, purtroppo, ci siamo abituati a identificare i territori delle due province lombarde ... Leggi su ilblogdellestelle

