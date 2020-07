Beni confiscati alla mafia al vaglio per dare nuovi spazi alle scuole: al ministero una lista di 200 strutture che furono dei boss (Di sabato 4 luglio 2020) Beni sequestrati e confiscati alla mafia messi a disposizione degli studenti, vista la necessità di spazi per il distanziamento dovuto all’emergenza. È più di un’idea: il ministero dell’Istruzione ha chiesto all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata un elenco di strutture che possano essere usate come aule. Una lista che il Miur sta valutando caso per caso insieme alla Commissione antimafia del Parlamento. “Abbiamo avviato – spiega il presidente della Commissione, Nicola Morra – il lavoro istruttorio per reperire spazi funzionali alle attività didattiche. Dobbiamo capire che quest’ultime non devono essere esercitate solo secondo i canoni dell’architettura scolastica classica. Ci sono molti Beni nei capoluoghi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

