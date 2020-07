Benevento 5, lascia mister Di Costanzo: si cerca un nuovo tecnico (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento 5 rendo noto di non aver prolungato l’accordo con mister Lello Di Costanzo che nella prossima stagione non sarà più l’allenatore della compagine giallorossa. La società, chiuso il rapporto con il tecnico napoletano, è già alla ricerca di un nuovo allenatore che sarà reso noto a breve. “Auguriamo a mister Di Costanzo – dice Antonio Collarile, dg del Benevento 5 – le migliori fortune per le sue prossime esperienze in panchina. A lui vai il nostro ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto da quando ha preso in mano le redini della squadra portandola ad ottenere importanti risultati ma la pandemia, purtroppo, ha interrotto questo percorso che si stava rivelando proficuo. Siamo già all’opera per individuare il prossimo allenatore che avrà il ... Leggi su anteprima24

pasqualecaso92 : Marek (capitano e recordman) lascia #Napoli per i 20 milioni netti/anno cinesi, ma torna per il #Benevento Certo ??… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? Adesso è #ufficiale, ???? Loic #Remy non è più un calciatore del #Lille???? ?? In dirittura d'arrivo la firma con il #Be… - BombeDiVlad : ???? Adesso è #ufficiale, ???? Loic #Remy non è più un calciatore del #Lille???? ?? In dirittura d'arrivo la firma con… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento lascia Ufficiale: Remy lascia il Lille. Per il francese c'è il Benevento Il Pallone Gonfiato Simy-show, travolto Inzaghi: 3-0, Crotone 2°. Cittadella stop, riparte il Frosinone, blitz Pordenone

Nello scontro al vertice i calabresi dominano il Benevento già promosso. In coda successi chiave di Trapani e Ascoli su Livorno e Cosenza Il Crotone ribadisce con forza il ruolo di seconda forza del c ...

Una tripletta di Simy decide Crotone Benevento. Giallorossi che disastro!

Crotone Benevento finisce 3-0 con tripletta di Simy, seconda sconfitta stagionale, giunta anche questa in trasferta come fu per il 4-0 a Pescara, certamente i giallorossi quando perdono non hanno mezz ...

Nello scontro al vertice i calabresi dominano il Benevento già promosso. In coda successi chiave di Trapani e Ascoli su Livorno e Cosenza Il Crotone ribadisce con forza il ruolo di seconda forza del c ...Crotone Benevento finisce 3-0 con tripletta di Simy, seconda sconfitta stagionale, giunta anche questa in trasferta come fu per il 4-0 a Pescara, certamente i giallorossi quando perdono non hanno mezz ...