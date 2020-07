Ben inferiore alle 4000 unità l’affluenza alla manifestazione di Salvini e Meloni: centinaia di sedie vuote (Di sabato 4 luglio 2020) Siamo reduci da giorni di polemiche a proposito della manifestazione di Salvini e Meloni, a proposito dei posti a sedere messi a disposizione dalla prefettura a Roma per l’appuntamento di oggi 4 luglio. Dopo tante dispute e dopo la gaffe del pubblico che ha risposto in modo sbagliato ad una domanda retorica da parte del leader della Lega, come vi abbiamo riportato stamane con un approfondimento nato dalla diretta del comizio, gli esponenti di Fratelli d’Italia avevano ottenuto l’ampliamento della capienza di Piazza del Popolo, arrivando a circa 4000 presenze consentite. Con relative sedie. Il video sulla manifestazione di Salvini e Meloni coi posti vuoti Esaminando nel dettaglio alcuni video relativi alla manifestazione di Salvini e Meloni a Roma del 4 luglio, come quello di Repubblica che trovate a fine articolo, si potrà notare come ci siano ... Leggi su bufale

