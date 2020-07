Belen Rodriguez, il nuovo fidanzato è Gian Maria Antinolfi? (Di sabato 4 luglio 2020) Se nelle ultime ore Dagospia aveva lanciato la bomba di gossip dell'estate 2020 che voleva Stefano De Martino fidanzato con Alessia Marcuzzi - pettegolezzo smentito dallo stesso conduttore - più di recente il portale dichiara che la sua ormai ex Belen Rodriguez abbia un nuovo amore.Il fortunato risponderebbe al nome dell'imprenditore napoletano Gian Maria Antinolfi, con il quale la showgirl argentina è stata pizzicata al mare. In particolare, il sito ha scritto che la mamma di Santiago sarebbe partita per Capri proprio per festeggiare il compleanno del presunto nuovo fidanzato.Belen Rodriguez, il nuovo fidanzato è Gian Maria Antinolfi? 04 luglio 2020 13:27. Leggi su blogo

