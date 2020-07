Belen, la showgirl argentina è a Napoli: incontrerà De Martino? (Di sabato 4 luglio 2020) Una sorpresa improvvisa per l’ex di Stefano De Martino, Belen, che si trova proprio a Napoli come confermano le varie stories su Instagram Giorni frenetici tra Belen e Stefano De Martino. Nella serata di ieri l’ex della showgirl argentina ha voluto subito spegnere le indiscrezioni per una presunta storia con Alessia Marcuzzi, rilanciata da Dagospia. … L'articolo Belen, la showgirl argentina è a Napoli: incontrerà De Martino? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

