Bayern insaziabile: anche la Coppa di Germania va a Monaco di Baviera. Bayer k.o. a Berlino (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo il campionato anche la Coppa di Germania. Il Bayern porta a casa il suo secondo trofeo nazionale e adesso va a caccia del Triplete se metterà nella bacheca di Säbenerstrasse la Champions League. Nel vuoto Olympiastadion di Berlino, come da tradizione, l’epilogo della 'DFB Pokal', gli uomini del tecnico Flick hanno avuto la meglio sul Bayer Leverkusen che è stato sconfitto con il punteggio di 4-2.LA SBLOCCA ALABAcaption id="attachment 986741" align="alignnone" width="594" Bayern David Alaba (Getty Images)/captionAi 'rot-weiss' è bastata la prima mezz'ora per mettere in chiaro le cose e rispettare i pronostici della vigilia. Al terzo affondo dalle parti del portiere avversario Hradecky, Alaba al 16' su punizione ha indirizzato il pallone all'incrocio dei pali per il vantaggio del Bayern.POI GNABRY RADDOPPIAcaption ... Leggi su itasportpress

