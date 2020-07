Batman Beyond, nuovi rumor su un possibile film live-action (Di sabato 4 luglio 2020) Batman Beyond, non si placano le voci su un possibile film live-action ispirato alla serie animata anni '90/2000. Batman of the Future, la chiamavamo noi. Ovvero la serie animata Batman Beyond, di cui pare che Warner Bros. voglia realizzare un film live-action, specialmente dopo la notizia del possibile ritorno di Michael Keaton nell'Universo DC. Per chi è troppo giovane per ricordarsi di cosa parliamo, facciamo un passo indietro: nel 1999 debutta in tv una nuova serie animata su Batman con protagonista Terry McGinnis, ovvero il Batman del Futuro che suggerisce il titolo, creata da Bruce Timm, Paul Dini, e Alan Burnett. Il ragazzo viene preso sotto la propria ala da un Bruce Wayne ormai troppo in là con ... Leggi su movieplayer

Batman Forever: esisterebbe una versione da 170 minuti

lo scrittore e podcaster Marc Bernardin ha rivelato su Fatman Beyond l’esistenza (comunicata da fonti autorevoli, stando a quanto detto) di una versione di 170 minuti di Batman Forever, diretto da ...

