Balotelli, ipotesi Boca Juniors. Perché in Argentina la mascotte antirazzista rischia grosso (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug – «Ho provato ad aiutarlo e a lodarlo pubblicamente, ma alla fine ho capito che Mourinho aveva ragione: è ingestibile. Ha il potenziale per diventare uno dei migliori al mondo, ma non ce la farà mai per colpa della sua mentalità e anche delle persone che ruotano attorno a lui. È un ritardatario, vuole sempre attenzioni, dice cose sbagliate sui social media, non lavora abbastanza durante gli allenamenti. Insomma, Balotelli è una battaglia persa». Queste sono le parole con cui Steven Gerrard, storico capitano del Liverpool, ha tracciato l’identikit di Balotelli nella sua biografia My story, ricordando i tempi in cui «Supermario» aveva militato tra le file dei Reds. Sono parole dure, spietate, ma nient’affatto gratuite. Anzi, spiegano benissimo la parabola fallimentare della meteora Balotelli, ... Leggi su ilprimatonazionale

