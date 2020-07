Balotelli, futuro in Argentina? Il Boca Juniors interessato a ‘Super Mario’ (Di sabato 4 luglio 2020) Per Mario Balotelli si prospetta un futuro in Argentina. Il calciatore italiano è ormai ai ferri corti con il Brescia, club che lo ha praticamente scaricato dopo le tensioni delle ultime settimane fra querelle sui tamponi e allenamenti saltati. In caso di retrocessione, Balotelli si libererà a parametro zero e sul calciatore ci sarebbe l’interesse del Boca Juniors, stando a quanto riportato da Tyc Sports.L'articolo Balotelli, futuro in Argentina? Il Boca Juniors interessato a ‘Super Mario’ SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Mediagol : #Calciomercato, dal braccio di ferro con il #Brescia all'ipotesi Boca Juniors: il futuro di Balotelli... - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???? Futuro #Balotelli - addio alla #SerieA sempre più vicino: c'è l'ipotesi #BocaJuniors ??#CMITmercato - Fantacalcio : Calciomercato, possibile futuro in Argentina per Balotelli - okcalciomercato : Balotelli cerca una nuova squadra: Boca Juniors nel suo futuro? - calciomercatoit : ???? Futuro #Balotelli - addio alla #SerieA sempre più vicino: c'è l'ipotesi #BocaJuniors ??#CMITmercato -