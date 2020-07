Australia, Saipem selezionata per l’impianto di produzione di urea nella penisola di Burrup (Di sabato 4 luglio 2020) Saipem, in joint venture al 50% con Clough, è stata selezionata da Perdaman Industries come EPC contractor esclusivo per lo sviluppo di un impianto di produzione di urea nella penisola di Burrup, localizzato a circa 20 km a nord-ovest di Karratha, sulla costa occidentale dell’Australia. La formalizzazione del contratto è soggetta alla Decisione Finale di Investimento (FID), alla firma finale del contratto EPC e all’ottenimento di tutte le autorizzazioni governative e regolatorie. Lo scopo del lavoro della joint venture comprende l’ingegneria, la costruzione, il pre-commissioning e il commissioning dell’impianto, compresi i servizi, il trattamento dell’urea, i serbatoi di stoccaggio e gli edifici civili del sito. Il complesso sarà costituito dall’impianto di produzione di urea fertilizzante e dalle strutture correlate per una ... Leggi su ildenaro

